Моравецкий: Ставкой в украинском конфликте является выживание стран Запада

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал мнение, что ставкой в украинском конфликте является выживание стран Запада.

Как отметил польский премьер, в данный момент мир снова разделён на два блока.

«Хотя Запад и Восток уже не разделяют ни Берлинская стена, ни железный занавес, разница между двумя цивилизациями становится выразительнее, чем когда-либо», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Моравецкого, ставкой в конфликте является не только будущее Украины, но и выживание всего Запада.

«Ясно одно: результат будет означать конец определённой эпохи», — заключил он.