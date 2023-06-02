Али Асадов обсудил с bp строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях

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2 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям Гордоном Бирреллом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и bp.

Была отмечена важность реализуемых компанией bp в Азербайджане проектов, обсуждены работы, проводимые совместно с компанией bp по строительству солнечной электростанции на освобожденных территориях.

На встрече также была подчеркнута значимость Бакинской энергетической недели.