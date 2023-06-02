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Столтенбрг и Уоллес: Страны Запада и НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов

Столтенбрг и Уоллес: Страны Запада и НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов

Страны НАТО исчерпали свои запасы боеприпасов, заявил генсек Альянса Столтенберг в интервью Bloomberg.

В связи с этим он призывает страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Альянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

«Что нам действительно нужно, так это подписание контрактов, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство. На данный момент союзники истощили запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину — это не устойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить эти новые и более амбициозные цели», — сказал Столтенберг.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете “Вашингтон пост” также отметил, что у Великобритании и других союзников Украины иссякают запасы вооружений, которые они могут предоставить Киеву.

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