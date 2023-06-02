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Руководящий состав партии Кылычдароглу подал в отставку в полном составе

Руководящий состав партии Кылычдароглу подал в отставку в полном составе

Руководящий состав турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), которой руководит экс-кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу, подал в отставку в полном составе. Об этом проинформировала газета Cumhuriyet.

Это произошло на первом после выборов заседании. Оно длилось более четырех часов. Обсуждались итоги выборов и организационные вопросы.

Кылычдароглу в отставку не подал несмотря как и на проигрыш на президентских выборах, так и скромные результаты на парламентских.

CHP получила 169 мест в парламенте, союзная ей «Хорошая партия» — 43 места.

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