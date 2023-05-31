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Макрон против ареста Путина

Макрон против ареста Путина

Президента России Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по поводу мира в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает The Guardian.

“Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, то придется делать выбор между судом и переговорами, и мы должны вести переговоры с теми лидерами, которые есть де-факто. Я считаю, что переговоры будут приоритетом”, – подчеркнул французский лидер.

По словам Макрона, Россия потеряла какую-либо легитимность, однако если будущее украинское контрнаступление не достигнет своих военных целей, нужно будет “оценить характер будущей европейской поддержки Украины”. В то же время он отметил, что Украина защищает не только свои границы, но и европейские.

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