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Санду приняла Ильхама Алиева (фото)

Санду приняла Ильхама Алиева (фото)

31 мая в Кишиневе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Республики Молдова Майей Санду. Об этом сообщает “Азертадж.”

Президент Майя Санду поздравила главу государства с Днем независимости и 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Передав поздравления в связи с проведением в Молдове Саммита Европейского политического сообщества, президент Ильхам Алиев позитивно оценил организацию в дружественной Молдове столь крупномасштабного мероприятия.

На встрече был отмечен хороший уровень отношений между нашими странами, затронуты вопросы сотрудничества в области энергетики, инвестиций и других направлениях, обсуждены перспективы связей.

В ходе беседы были подчеркнуты хорошие возможности для дальнейшего расширения торгово-экономических связей, отмечена важность активизации усилий в данном направлении.

Была высоко оценена взаимная поддержка наших стран в международных организациях, в этом контексте подчеркнута постоянная поддержка Азербайджаном и Молдовой территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Майя Санду расценила как позитивный шаг предстоящую пятистороннюю встречу главы государства в рамках Саммита Европейского политического сообщества в Молдове при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля с участием премьер-министра Армении, лидеров Германии и Франции.

Глава государства пригласил президента Молдовы совершить визит в Азербайджан.

Приглашение было с удовлетворением принято.

Санду приняла Ильхама Алиева (фото) Санду приняла Ильхама Алиева (фото) Санду приняла Ильхама Алиева (фото)

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