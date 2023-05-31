Минобразования упустило важную деталь: Школьники не видят смысла посещать занятия дальше

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Случилось то, что должно было случиться, то, о чем мы писали еще 10 лет назад и в последующие годы. Нет, экстрасенсорика здесь ни при чем, простая логика указывала на последствия, к которым мы пришли сегодня. На дворе 31 мая, школьники уже сдали учебники, большие и малые суммативы и больше не видят смысла дальше посещать занятия. По этой причине посещаемость школ в эти дни резко упала. А учиться им, как вы знаете, еще до 14 июня.

И тут возникает вопрос: «Зачем нужно было изобретать велосипед, когда можно было вернуть старую практику – начать учебный год с 1 сентября и завершить его 31 мая?» Но нет же, отечественная система образования отказалась от наработанной советской практики, ничего путного взамен не предоставив, несмотря на то, что на реформирование системы образования, переход ее от советской к отвечающей мировым стандартам государством были затрачены многомиллионные средства, выделенные Всемирным банком.

На эти деньги в 2009 году в государственных общеобразовательных школах внедрили куррикулум, перейдя на него без подготовки кадров. В итоге сильно пострадала учебная программа, появились ужасные учебники, не только не способные дать учащимся необходимый на сегодня объем знаний, наоборот, напечатанные с допущением грубых ошибок, искажающих факты. И об этом мы писали не раз, не раз приводили доказательства нелепых ошибок, допущенных в учебниках, и задавались вопросом: «Что курили авторы книг?».

Позднее в Институте проблем образования объяснили причину, я бы сказала, такой преступной халатности: оказалось, что к составлению учебников были привлечены не профессиональные педагоги, как должно было быть, а слабые учителя, за работу которых и заплатили, соответственно, недорого.

В свое время доктор философии по математике, автор 40 книг Алиовсат Османлы который являлся экспертом по азербайджанскому куррикулуму, сказал, что как только это понятие появилось в стране, он все свое время посвятил исследованию новой модели образования.

«У меня собраны 110 учебников для первого класса разных стран, но таких ужасных, как в Азербайджане я не встречал нигде. Я не понимаю, как в Минобразования утвердили эти безграмотные учебники», – возмутился Османлы.

Османлы предлагал руководителю ИПО и специалистам из Минобразования сесть за стол и обсудить недостатки этой программы для их дальнейшего устранения. Но эти предложения не были встречены с восторгом. Видно, в министерстве сочли оскорблением для себя дерзость Османлы, посмевшего учить ученых.

Нет, мы не коммунисты и не ратуем за возвращение советов, но сегодня мы пришли к тому, что в Азербайджане всерьез задумались над отказом от куррикулума и внедрением новых методов обучения, потому что школьники, получившие образование на основе этой программы, не показывают нужного результата. Об этом в последнее время говорят эксперты в сфере образования.

Вообще удивительно то, каким образом школам удается растянуть тонюсенькие учебники, половину содержания которых составляют картинки, на целый год. Но как видно, не дотянули…

Уже в конце мая занятия фактически завершаются – программа уже пройдена. Тем не менее, школьников заставляют приходить в классы до 14 июня, хотя делать там им уже нечего.

Кстати, именно сразу после публикаций о том, что дети не успевают усваивать учебную программу в связи с недостаточностью объема часов, в ноябре 2014 года бывший тогда министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ о продлении учебного года до 14 июня, когда мог бы просто вернуть старую практику. При этом данное решение никак не отразилось на объеме учебников. Одним словом, все эти восемь лет разговоры вокруг данного решения не утихают, а споры вспыхивают с новой силой к концу каждого учебного года.

Я, как мать троих детей, как журналист, не понаслышке знаю о недостатках отечественной системы образования, которую очень хочется видеть качественной. Понятно, что все лучшее достигается в процессе, путем проб и ошибок. Поэтому хочется, чтобы в Министерстве образования Азербайджана, наконец, трезво взглянули на недостатки системы и приняли необходимые меры для их устранения. Не зря же говорят, что если хочешь уничтожить нацию, то отними у нее образование и разврати ее.

Пока не знаю, как к этому отнестись, радоваться или плакать, но недавно министр образования Эмин Амруллаев признал тот факт, что старшеклассники перестали посещать занятия в школе.

Так, в Азербайджане сегодня процветает параллельная с государственной школой система репетиторства и многочисленных подготовительных курсов. Это сегодня огромная бизнес-структура, равная цветной металлургии.

По этому поводу ныне покойный директор столичной школы №193, заслуженный учитель, доцент, Рагим Гусейнов писал: «Проводил ли кто-нибудь исследования, какой процент студентов самых престижных специальностей не посещал репетиторов? Уверяю вас, этот процент будет ничтожным. Что это, низкий уровень преподавания в школах, или некомпетентность школьных учителей? Но ведь те же учителя в большинстве своем и есть репетиторы. С другой стороны, постоянная ходьба по репетиторам уже начиная с девятого класса удаляет учащихся от общественной жизни школы, участие его в общешкольных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, отрицательно влияя на общее развитие учащегося, воспитания у него гражданской позиции, которая формируется только в коллективе».

То есть решив одну задачу, образовательную, путем частного сектора, через репетиторов, мы потеряли две другие, воспитательную и развивающую. А потом удивляемся, откуда у молодого поколения столь высокий уровень индивидуализма, самовлюбленности, полное отсутствие сострадания и сопереживания.

Разве не странно, что только в период карантина и пандемии, этот вирус, взяв за шкирку каждого человека, повернул его на 180 градусов и заставил трезво взглянуть правде в глаза, и оказывается, нам всем нужны порядок и законность, грамотные медики, врачи, младший медперсонал и водители. И очень нужны учителя для наших детей, нужны развивающие программы и игры. То есть все те, о которых в последнее время только ленивый не вытер ноги. Сегодня вот так, сразу, в одной статье дать правильный рецепт обновления всей системы обучения, нельзя, это смешно. Если бы все было так просто, об этом не говорили бы. Но только опыт многих развитых стран показывает, что все экономические прорывы этих стран, прежде всего, опираются на качественное, всестороннее государственное образование.

Мы лишились качественного образа жизни. Мы утратили качественное образование, медицину – главные остовы здоровья нации. Об остальном и вовсе говорить не приходится. Мы катимся в пропасть. Время и опыт показали, что мы не в состоянии не только грамотно построить систему самозащиты, но и выбрать из двух зол меньшее.

Рамелла Ибрагимхалилова