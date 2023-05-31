Экс-помощница Байдена, обвинившая его в домогательствах, сбежала в Россию и просит гражданство

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Бывшая помощница Джо Байдена, обвинившая его в домогательствах, Тара Рид попросит президента России Владимира Путина предоставить ей гражданство РФ.

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

«Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента РФ Владимира Путина предоставить мне это гражданство», — заявила Рид.

Она отметила, что сейчас находится в России, где ее приняли «с распростертыми руками» и надеется, что будет и дальше жить в Москве в полной безопасности.

Экс-помощница Байдена попросила о помощи с получением гражданства РФ депутата Госдумы Марию Бутину, которая обещала посодействовать решению этого вопроса.