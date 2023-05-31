СМИ: В США готовы продать Турции истребители F-16, но с условием

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В США готовы продать Турции истребители F-16 при условии одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.

О таком условии сообщил президент США Джо Байден в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает издание Hurriyet.

Как сообщает корреспондент издания Ханде Фырат, в ходе разговора Байден признал, что «хочет немедленно приступить к решению проблемы F-16», но конгресс выдвинул условием одобрение Турцией членства Швеции.

По информации журналиста, Байден также заявил, что «считает несправедливым нападки Запада» на Эрдогана, что «удивило турецкую делегацию», присутствовавшую при разговоре.