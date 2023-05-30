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Авиакомпания Buta Airways совершила первый рейс в Душанбе

Авиакомпания Buta Airways совершила первый рейс в Душанбе

Самолет низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, дочерней компании ЗАО “Азербайджанские авиалинии”, совершил первый полет в столицу Таджикистана Душанбе.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Таджикистане.

На пресс-конференции в Международном аэропорту Душанбе директор Buta Airways Джамиль Манизаде заявил, что авиарейс Баку-Душанбе-Баку будет играть значительную роль в развитии туристических, деловых и экономических связей между Азербайджаном и Таджикистаном.

Посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров отметил, что открытие авиарейса внесет большой вклад в сотрудничество между двумя странами в сферах экономики, торговли, культуры, а также сближение народов двух стран.

Было отмечено, что рейс Баку-Душанбе-Баку является результатом совместных усилий, направленных на развитие отношений между двумя странами.

Отметим, что рейсы Баку-Душанбе-Баку будут выполняться по четвергам.

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