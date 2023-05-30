Буйная фантазия Пашиняна: он узрел в словах Алиева то, чего не было

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Ни для кого не секрет, что каждое заявление, выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева внимательно отслеживается не только в нашей стране, но и в Армении. В соседней стране слова азербайджанского президента тщательно анализируются, штудируются, комментируются.

К сожалению, в Ереване хоть и скрупулезно анализируют речи Ильхама Алиева, выводы совершенно отличаются от реального положения дел. Как писал русский писатель Паустовский, «здесь мало слушать, здесь вслушаться нужно».

На прошлой неделе Ильхам Алиев совершил поездку в Лачын, где сделал ряд заявлений, вызвавший не совсем понятный переполох в армянской среде. Непонятный потому, что президент Азербайджана озвучил условия подписания мирного соглашения с Арменией, которые ранее отмечались неоднократно. «Делимитация границ должна происходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Это наши условия», – сказал президент.

Как видим, условия прежние, и главное, базируются на нормах международного права. Вроде бы все прозрачно, предельно четко и ясно для любого здравомыслящего человека, даже далекого от политики. Однако в Армении человек, именующий себя политиком, и даже возглавляющий целую страну, не понимает даже таких прописных истин.

Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, не опасаясь, что окажется в глупом положении, заявил: «В Брюсселе Армения и Азербайджан договорились взаимно признать территориальную целостность друг друга в 29 800 кв км и 86 600 кв км. Должен сказать, что, по крайней мере, не понятны в этом смысле сделанные президентом Азербайджана заявления». По его словам, Азербайджан и международные партнеры должны прояснить – означает ли это отказ от брюссельских договоренностей.

Мы понимаем, что нелепые ситуации, в которых оказывается Пашинян (причем, сам же создает эти ситуации), для него, да и для мирового сообщества – дело привычное. Шлейф позора за армянским премьером тянется с самого Мюнхена (помните, его знаменитое выражение «кокейшн бюро) до Москвы. Оставаясь верным традиции, Пашинян вновь селя в луже в Первопрестольной, когда затеял бессмысленный и абсурдный спор с президентом Азербайджана. Жалкие потуги Пашиняна в словесной баталии были оценены участниками саммита ЕАЭС по достоинству: они смеялись над растерянным Пашиняном.

В итоге Пашинян своим неподобающим поведением фактически сорвал переговоры в Москве: трехсторонняя встреча длилась всего 20 минут, что катастрофически мало для обсуждения столь важной проблемы, перешагнувшей границы региона. Тем самым, некомпетентность армянского премьера наложила негативный отпечаток на предыдущей трехсторонней встрече в Брюсселе.

Напомним, после встречи 14 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры двух стран добились прогресса в переговорах. И вдруг армянский фортель в Москве и абсолютно лишенное смысла заявление Пашиняна в Ереване.

Понятно, что лидер «страны камней» пребывает в прострации после обсуждения вопроса «блокировки» Лачинской дороги с российской стороной. «Мы эту тему (Лачинская дорога – ред.) с нашими российскими коллегами, и я не могу сказать, что результаты этого обсуждения удовлетворительны. Ситуация болезненная», – сказал он.

Однако состояние шока вовсе не означает, что Пашинян может говорить все, что ему вздумается. Как уже отмечалось выше, в словах Ильхама Алиева не было ничего такого, что бы навело на мысль об отказе от брюссельских договоренностей. Скорее наоборот. Заявление лидера Азербайджана «зацементировало» фундамент брюссельской встречи. Видимо, Никол Воваевич вновь решил блеснуть, говоря языком Алиева, «буйной фантазией».

Мало того, условия, озвученные Алиевым в Лачыне, отражены в трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года. Впрочем, не все так просто. Конечно же, лидер Армении не наделен ни гибкостью, ни умением маневрировать среди опасных рифов в политическом океане, ни политической дальновидностью, но одно он точно понимает: затягивание времени в вопросе подписания мирного договора, срывы переговоров, сохранение неопределенной ситуации играет на руку Армении.

Таким образом, с одной стороны, Пашинян пытается показать внутренней аудитории, что он будет «бодаться» до конца. С другой стороны, «московская неудача», устроенная армянским премьером, демонстрирует намерение окончательно отказаться от российского «стула» и пересесть на западный. Впрочем, как бы ни юлил Пашинян, он должен внимательно вникнуть в еще одно заявление Алиева.

«Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в Карабахе. Поэтому “парламент” должен быть распущен, элемент, называющий себя “президентом”, – должен сдаться, все “министры”, “депутаты” и другие должны уже оставить свои «посты», – сказал Алиев.

Учитывая, что слова азербайджанского президента не расходятся с делами, в скором времени по одному из пунктов мирного соглашения обсуждения точно не понадобятся…

Фарид Теймурханлы