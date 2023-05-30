Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации

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Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту создать государственное ведомство для противодействия дезинформации и пропаганде. Об этом сообщила 29 мая пресс-служба правительства страны.

Санду предлагает создать Национальный центр информационной защиты и противодействия пропаганде под названием Patriot. До конца июня законопроект будет внесен в парламент.

На учреждение будут возложены две основные обязанности. Планируется, что учреждение будет передавать обществу правдивую информацию и обеспечивать диалог с гражданами, чтобы “продвигать национальные интересы” и бороться с дезинформацией.

Также Patriot будет выявлять фейки и бороться с ними для “устранения рисков, связанных с гибридными угрозами и дезинформацией в отношении национальной безопасности”.