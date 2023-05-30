Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации

Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации

Президент Молдовы Майя Санду предложила парламенту создать государственное ведомство для противодействия дезинформации и пропаганде. Об этом сообщила 29 мая пресс-служба правительства страны.

Санду предлагает создать Национальный центр информационной защиты и противодействия пропаганде под названием Patriot. До конца июня законопроект будет внесен в парламент.

На учреждение будут возложены две основные обязанности. Планируется, что учреждение будет передавать обществу правдивую информацию и обеспечивать диалог с гражданами, чтобы “продвигать национальные интересы” и бороться с дезинформацией.

Также Patriot будет выявлять фейки и бороться с ними для “устранения рисков, связанных с гибридными угрозами и дезинформацией в отношении национальной безопасности”.

Теги:
Из этой рубрики
Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации
Мир

Санду инициировала создание ведомства для противодействия дезинформации

2023/05/30, 01:00
Зеленский принял решение о сроках выдвижения войск
Мир

Зеленский принял решение о сроках выдвижения войск

2023/05/30, 00:47
Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит Украину
Мир

Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит Украину

2023/05/30, 00:45
Сотни граждан Беларуси попали под санкции Польши
Мир

Сотни граждан Беларуси попали под санкции Польши

2023/05/30, 00:31
Маск впервые за 3 года отправится в Китай
Мир

Маск впервые за 3 года отправится в Китай

2023/05/30, 00:17
В Чехии допустили войну НАТО с Россией
Мир

В Чехии допустили войну НАТО с Россией

2023/05/29, 23:55
Байден поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием
Мир

Байден поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием

2023/05/29, 23:03
Косовский спецназовец открыл по сербам огонь
Мир

Косовский спецназовец открыл по сербам огонь

2023/05/29, 22:48
В НАТО подтвердили ранение солдат в Косово (видео)
Мир

В НАТО подтвердили ранение солдат в Косово (видео)

2023/05/29, 22:17