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Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 58 лет

Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 58 лет

Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву могло бы исполниться в этом году 58 лет, но этому никогда не суждено быть. Будучи самоотверженным добровольцем, он пал смертью храбрых во время Первой Карабахской войны, 3 октября 1991 года в бою с армянскими захватчиками.

Автомобиль, которым он управлял, попал под обстрел. Пуля пробила Юре сонную артерию. Его жизнь оборвалась в 26 лет, когда все, казалось бы, еще впереди, когда для многих все только начинается. Дочерям Юрия Ковалева тогда было два и четыре года.

Напомним, что Юрий Петрович Ковалев родился 29 мая 1965 года в Гейчайском районе Азербайджана. В 1990 году он вступил в ряды специальных подразделений милиции при МВД, часто бывал в командировках в Карабахе. Благодаря своему героизму и отваге за короткое время Ковалев стал легендой, а армяне назначили за его голову вознаграждение.

Юрий и его соратники сражались в самых кровавых боях, освободили Чайкенд и выполняли самые сложные задачи. Помимо Чайкенда, Юрий отличился в боях в Геранбойе, Менешиде, Бузлуге, Еркедже, Тодане.

Указом президента Азербайджана от 5 июня 1992 года Юрию Ковалеву посмертно присвоено звание Национального героя.

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