Карасин доволен переизбранием Эрдогана

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Выигрыш действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов главы государства можно считать важным хорошим событием для Москвы, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он указал на взаимное уважение между турецким лидером и президентом России Владимиром Путиным.

«Переизбрание Эрдогана — весть для России несомненно позитивная! В политике, как известно, не стоит идеализировать, но взаимное уважение между лидерами наших стран и уже реализуемые масштабные проекты в экономике говорят о многом. В сегодняшних непростых условиях это весьма важно», — написал Карасин.

Как указал сенатор, подобное взаимодействие между главами двух государств имеет важное значение при подходах как к региональным, так и к мировым вопросам.