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Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

Власти Казахстана заинтересованы в перемещении на свою территорию более 400 компаний, которые ранее работали в России.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров в ходе правительственного часа в верхней палате парламента, пишет ТАСС.

«Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из Российской Федерации. На сегодняшний день 401 компания, в переезде которой в Казахстан мы заинтересованы. Всем этим компаниям были отправлены приглашения», — отметил Айдаров.

По словам Айдарова, 67 компаний уже дали положительный ответ казахстанским властям. Еще 25 организаций переместили свой бизнес в республику. Например, это сделали Honeywell и Tik-Tok, сказал он. Всего в процессе «переезда» участвуют компании из 38 стран, в том числе США, Японии, Германии и Швейцарии, добавил Айдаров.

Более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала войны в Украине.

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