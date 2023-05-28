В Лачине заложен фундамент Комплекса музеев Оккупации и Победы

128 Просмотров

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Комплекса музеев Оккупации и Победы в городе Лачин.

В Восточном Зангезуре и Карабахе, освобожденных от тридцатилетней армянской оккупации, наши исконные земли подверглись вандализму, захватчики сровняли с землей историко-культурное наследие азербайджанского народа. По поручению президента Ильхама Алиева в освобожденных от оккупации районах и городах создаются комплексы музеев Оккупации и Победы. Один из таких музейных комплексов создается в Лачине.

Министр культуры Адиль Керимли проинформировал главу государства о работе, которая будет проведена в комплексе.