Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией

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В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией и это видно по различным встречам. То есть почему согласились? Потому что мы правы, потому что мы ни за что не уступаем свои позиции. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, встречаясь 28 мая жителями Лачинского района.

Глава государства заявил, что поэтому сегодня никто не заводит речь ни о независимости, ни о автономии, ни о чем другом – подобном.

“Месседжи, приходящие нам в последнее время, таковы: “А что станет с тамошним “руководством, распространяется ли на них амнистия?”. Ну, а я отвечаю: это еще следует обмозговать”, – сказал Ильхам Алиев.