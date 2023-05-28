Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией

Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией

В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией и это видно по различным встречам. То есть почему согласились? Потому что мы правы, потому что мы ни за что не  уступаем свои позиции. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, встречаясь 28 мая  жителями Лачинского района.

Глава государства заявил, что поэтому сегодня никто не заводит речь ни о независимости, ни о автономии, ни о чем другом – подобном.

“Месседжи, приходящие нам в последнее время, таковы: “А что станет с тамошним “руководством, распространяется ли на них амнистия?”. Ну, а я отвечаю: это еще следует обмозговать”, – сказал Ильхам Алиев.

Теги:
Из этой рубрики
Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана
Политика

Делимитация границ должна проводиться на условиях Азербайджана

2023/05/28, 15:15
Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении
Политика

Ильхам Алиев коснулся вопроса военных, заблудившихся в Армении

2023/05/28, 14:59
Россия откроет консульство в Зангезуре
Политика

Россия откроет консульство в Зангезуре

2023/05/28, 14:46
Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией
Политика

Президент: Международные организации полностью согласны с нашей позицией

2023/05/28, 14:45
Ильхам Алиев назвал условия, при которых "чиновникам" Карабаха будут сделаны уступки
Политика

Ильхам Алиев назвал условия, при которых “чиновникам” Карабаха будут сделаны уступки

2023/05/28, 14:30
Ильхам Алиев заявил, что "миацуму" конец
Политика

Ильхам Алиев заявил, что “миацуму” конец

2023/05/28, 14:15
Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем
Политика

Ильхам Алиев: Мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем

2023/05/28, 14:05
Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на результатах, достигнутых после Второй Карабахской войны
Политика

Президент: Сегодняшняя реальность сформировалась на результатах, достигнутых после Второй Карабахской войны

2023/05/28, 13:54
МИД Азербайджана: Армения должна прекратить провокации и вернуть азербайджанских солдат
Политика

МИД Азербайджана: Армения должна прекратить провокации и вернуть азербайджанских солдат

2023/05/28, 12:58