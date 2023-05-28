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В Азербайджане отмечается День независимости

В Азербайджане отмечается День независимости

Сегодня в Азербайджане отмечается национальный праздник 28 Мая – День Независимости.

105 лет назад в Азербайджане была провозглашена первая демократическая республика на мусульманском Востоке.

Несмотря на недолговечность, она достигла большого прогресса во многих сферах, включая экономические, политические и демократические реформы. Азербайджанская Демократическая Республика обеспечила всем гражданам, проживающим в ее границах, полные гражданские и политические права, независимо от их этнического происхождения, религии, класса, профессии или пола.

Азербайджанская Демократическая Республика, основу которой заложил Мамед Эмин Расулзаде, была примером первой в тюркском и в исламском мире парламентской республики и первого демократического, правового и светского государства.

За недолгое существование независимая Азербайджанская Республика достигла больших успехов. Впервые было признано избирательное право женщин, провозглашено равенство между мужчинами и женщинами, созданы национальная армия, валюта, банк, налажены международные связи, обеспечено официальное признание независимости Азербайджана международной общественностью, обеспечена территориальная целостность страны, проведены экономические реформы и пр.

Первым, кто официально признал Азербайджанскую Демократическую Республику, была Османская империя (4 июня 1918 года).

В напряженной и сложной общественно-политической обстановке АДР просуществовала всего 23 месяца.

После утверждения закона название 28 мая – День Республики было изменено на День независимости.

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В Азербайджане отмечается День независимости
Общество

В Азербайджане отмечается День независимости

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