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В Баку наркоман на Prius нарушал ПДД и развозил наркотики (фото)

В Баку наркоман на Prius нарушал ПДД и развозил наркотики (фото)

Сотрудники Сураханского отдела ГДП г. Баку обнаружили наркотики в автомобиле марки Prius.

Как сообщил главный инспектор Управления ГПД г. Баку майор полиции Араз Аскерли, сотрудники дорожной полиции задержали водителя автомобиля Prius с государственным регистрационным знаком 99- UD -357 Абдуллаева Алескера Физули оглу 1974 года рождения за грубое нарушение правил дорожного движения. Установлено, что водитель управлял автомобилем под воздействием наркотиков.

На основании подозрительного поведения находившегося в автомобиле Магеррамова Вусала Сабир оглу 1974 года рождения, был проведен осмотр автомобиля, в ходе которого было обнаружено 1 кг 26 г героина.

Задержанные переданы в Сураханское РУП. В ходе расследования был также установлен и задержан человек, которому указанные лица планировали передать наркотические средства.

По факту проводится расследование.

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