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Ильхам Алиев заложил в Кяльбаджаре фундамент первого жилого квартала (фото)

Ильхам Алиев заложил в Кяльбаджаре фундамент первого жилого квартала (фото)

В городе Кяльбаджар был заложен фундамент первого жилого квартала.

В церемонии закладки фундамента квартала принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Азертадж.

Глава государства был проинформирован о жилом квартале.

Было отмечено, что жилой квартал спроектирован на территории 3,26 гектара. Концепция жилого квартала подготовлена в рамках проекта генерального плана, реализуемого по заказу Государственного комитета по градостроительству и архитектуре. В квартале планируется построить 3 четырехэтажных и 10 двухэтажных зданий. Здесь в 112 квартирах будут проживать в целом более 460 человек. Территория озеленения, которую планируется создать вокруг школы, будет выполнять функцию общественного пространства и служить эффективному проведению населением своего досуга.

Подчеркивалось, что архитектура жилых зданий, отражая рельефные особенности территорий, разработана в альпийском стиле.

Глава государства заложил фундамент жилого квартала.

Ильхам Алиев заложил в Кяльбаджаре фундамент первого жилого квартала (фото)

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