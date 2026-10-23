ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) прорабатывает возможность доставки плодоовощной продукции из Азербайджана и Турции в Россию по сухопутному маршруту транзитом через Грузию.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов на Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле, передает Интерфакс.

По его словам, развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», связывающий Россию со странами Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Его протяженность превышает 7 тыс. км — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.