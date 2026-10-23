Несколько посольств не позволили карабахским сепаратистам участвовать в международном фестивале в Вене.

В фестивале планировалось участие оркестра национальных инструментов и ансамбля песни и танца «Мы — наши горы», которые готовились к выступлению около трех месяцев, пишут армянские СМИ.

Президент Всемирной ассоциации фестивалей (WOFA) Зоран Стрезовски сообщил, что в письмах, полученных из некоторых посольств, коллективы были охарактеризованы как «опасные», было предложено отозвать приглашение.

23 октября Стрезовски пояснил, что посольства обвинили коллективы в «сепаратистской деятельности» и предложили не приглашать их на фестиваль.

Сепаратисты заявили о «нарушении их культурных прав».