Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в районе города Алешки Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

Как сообщает Белый дом, посредником в переговорах выступила первая леди США Мелания Трамп.

Согласно сообщению, гуманитарное перемирие должно вступить в силу 29 октября.

Мелания Трамп заявила, что ситуация в Алешках близка к гуманитарной катастрофе. Оставшиеся в городе жители испытывают острую нехватку продовольствия, медикаментов и питьевой воды, а заминированные дороги препятствуют доставке помощи и эвакуации населения.

По ее словам, в Алешках сейчас находятся от 1,7 тыс. до 2 тыс. человек, преимущественно пожилые люди. Среди них около 50 детей. До начала боевых действий население города составляло примерно 24 тыс. человек.

В рамках достигнутых договоренностей российские и украинские гражданские представители должны совместно обследовать жилые дома, чтобы определить потребности населения в гуманитарной помощи.

Жителям, желающим покинуть город, обещают предоставить транспорт. При этом они смогут самостоятельно выбрать направление эвакуации — в Россию или на подконтрольную Украине территорию.

Предполагается, что за проведением эвакуации будет наблюдать американская медиаорганизация, которая задокументирует процесс и соблюдение пожеланий местных жителей.

Как утверждается, для согласования перемирия использовался канал связи, ранее задействованный в шести операциях по воссоединению семей, благодаря которым удалось вернуть 34 ребенка.

Кроме того, Россия и Украина сформировали рабочие группы для согласования гуманитарных процедур, включая разминирование дорог и обеспечение безопасного доступа к населению.