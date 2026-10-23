Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке трехсторонней встречи представителей Украины, США и России, посвященной урегулированию российско-украинского конфликта. Переговоры могут состояться в первой половине ноября.

Об этом Зеленский заявил во время онлайн-выступления в Hudson Institute в Вашингтоне.

По словам украинского лидера, он провел телефонный разговор со спецпредставителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которого обсуждалась организация трехсторонних переговоров на уровне делегаций.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов провести встречу в кратчайшие сроки.

«Это необходимо сделать как можно раньше. Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра. Все зависит от россиян», — заявил он.

Президент Украины напомнил, что аналогичные переговоры планировались еще в сентябре, однако встреча не состоялась. По утверждению Зеленского, российская сторона нашла повод отказаться от участия.