Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки телеканала NBC, касавшийся обвинений в сексуализированном насилии.

Во время общения с прессой репортер спросила американского лидера, действительно ли обвинения подобного характера ничего для него не значат.

Трамп перебил журналистку и потребовал уточнить, какое СМИ она представляет.

Когда представительница NBC вновь попыталась обратить внимание президента на серьезность обвинений, он потребовал от нее замолчать.

«Тихо! Разве она не новенькая? Вы ужасная маленькая журналистка, не так ли?» — заявил Трамп.

Вчера президент США резко ответил журналисту CNN, который спросил его о причинах отказа от введения санкций против России.