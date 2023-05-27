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В Украине предложили переименовать Грузию

В Украине предложили переименовать Грузию

В Украине предложили переименовать Грузию в Сакартвело. Такой проект постановления опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Предлагается ввести использование в стране на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии.

Соответственно грузин будут называть картвелами, говорится в справке-обосновании.
Авторы законопроекта отмечают, что это поможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от “русифицированного” наименования страны.

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