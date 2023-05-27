Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км

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Украина попросила правительство Германии поставить ей крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

“В последние дни от украинской стороны поступил соответствующий запрос”, – отметили в ведомстве. Детали, в частности, сколько ракет попросил Киев, не приводятся.

Источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. Киев “хотел бы их срочно получить”.

Первым о необходимости передать Украине Taurus заявил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в опубликованном 23 мая интервью редакционному объединению RND. Он высказал мнение, что “партнеры Украины сейчас должны пойти ва-банк и поставить Украине все, что она может использовать для ведения боя с одновременным применением разных видов оружия и что допустимо с точки зрения международного права”. По его мнению, “крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии”.