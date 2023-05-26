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Коротченко: Азербайджан стремится в будущее, а Армения топчется на месте

Коротченко: Азербайджан стремится в будущее, а Армения топчется на месте

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которая прошла накануне в Москве, ярко продемонстрировала, что Россия и Азербайджан нацелены в будущее, а вот Армения стоит на одном месте, – заявил Игорь Коротченко.

Прошедшая накануне в Кремле трехсторонняя встреча президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении показала, что Баку и Ереван продвигаются на пути к мирному договору, хотя армянские власти и сопротивляются естественному ходу событий. Об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала “Национальная оборона”, политический аналитик Игорь Коротченко.

“Главный итог той встречи, которая прошла вчера в Кремле, – это постепенное движение вперед к мирному договору, хотя процесс идет непросто. Мы видели очень спокойное, четкое, логичное выступление президента Азербайджана, Ильхама Алиева на фоне суеты и мелкого жульничества со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна – все-таки это, как говорится, политики разной формации, разного калибра”, – приводит его слова “Вестник Кавказа”.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан стремится в будущее, Армения же фактически топчется на одном месте. “Главное, что попытались вчера и Владимир Путин, и Ильхам Алиев объяснить Пашиняну – это что без разблокировки транспортных коммуникаций в регионе полноценный мир, сотрудничество и взаимодействие невозможны. На это Никол Пашинян ответил целым рядом демагогических заявлений”, – напомнил генеральный директор Каспийского института стратегический исследований.

“Тем не менее, постепенно движемся вперед. Ветер истории дует в паруса России и Азербайджана, а Армения пытается идти против логики текущих политических событий, что, разумеется, приведет ее к историческому тупику”, – заявил Игорь Коротченко

“Поэтому рассчитываем, что достигнутые вчера договоренности и в целом переговоры будут способствовать тому, чтобы в перспективе, может быть, даже уже в этом году мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией стало реальностью и в регионе наступил долгожданный мир, в котором заинтересованы абсолютно все – разумеется, и Российская Федерация”, – заключил эксперт.

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