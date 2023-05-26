В Молдове отметили 100-летие Гейдара Алиева и День независимости Азербайджана

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25 мая во Дворце Республики Молдовы состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 28 мая – Дню независимости.

В мероприятии приняли участие президент Молдовы Майя Санду, председатель Парламента Игорь Гросу, министры, депутаты, общественно-политические деятели, руководители дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове, представители науки и культуры, а также руководители местных СМИ.

Вначале мероприятия прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Республики Молдова.

Затем с приветственной речью выступил Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов. Он рассказал про историю Азербайджанской Демократической Республики, которая была создана в 1918 году и про достижения этой республики, которые стали основой для восстановления независимости страны спустя 70 лет. Посол отметил, что в первые годы независимости Азербайджан прошел через немало тяжелых испытаний, и лишь с возвращением к власти в 1993 году по призыву народа Гейдара Алиева страна была спасена от опасности исчезновения. Дипломат рассказал, что великий труд, исключительные заслуги и дальновидная стратегия Гейдара Алиева являются основой всестороннего прогресса и экономического развития страны. В то же время посол подчеркнул, что в результате успешной внутренней и внешней политики президента Ильхама Алиева Азербайджан сегодня является ведущей страной в регионе и одним из важных партнеров, обеспечивающих энергетическую безопасность в Европе. Он отметил, что после восстановления территориальной целостности страны в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством президента и Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, на освобожденных территориях ведется широкомасштабные строительные и восстановительные работы. Далее дипломат коснулся молдо-азербайжанских отношений, отметив, что отношения сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Молдовой успешно развиваются на самом высоком уровне во всех областях.

На мероприятии с речью выступила президент Молдовы госпожа Майя Санду, которая поздравила всех азербайджанцев с Днем Независимости и 100-летием со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Президент М.Санду отметила, что за эти текущие годы азербайджанцы продемонстрировали волю, решительность и решительность в построении свободного, процветающего и открытого общества. Касательно тесных отношений и эффективного сотрудничества между Молдовой и Азербайджаном в различных сферах, глава государства отметила, что эти контакты основаны на общих ценностях, мире и стабильности.

Глава государства также отметила, что партнерство с Азербайджаном очень важно в контексте стремления Молдовы к достижению энергетической независимости. “Мы хотим продолжать совместные проекты и надеемся на поддержку и сотрудничество с Азербайджаном”, – сказала Санду.

Далее гостям вечера была представлена концертная программа, где прозвучали известные произведения азербайджанских композиторов в исполнении народного артиста Молдовы Константина Московичи и Национального симфонического оркестра.

Также в рамках мероприятия была организована выставка фотографий, посвященная 100-летию великого лидера Гейдара Алиева и Дню независимости страны.

В завершение для гостей вечера был организован фуршет, где были представлены национальные блюда азербайджанской кухни.