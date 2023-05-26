Россия ударила ракетами по больнице в Днепре: погиб один человек, 16 ранены (видео)

В результате ракетного удара ВС России по медучреждению в Днепре погиб один человек. Ранено 23 человека.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram. “Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным. Ракетный удар по поликлинике в городе Днепре. По состоянию на сейчас один человек погиб и 23 человека ранены”, – отметил он.
По словам Зеленского, на месте продолжается ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших, привлечены все необходимые службы.