Токаев направил «ключевой месседж» Путину

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Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо «союзные государства». Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Касым-Жомарта Токаева, пишет Tengrinews.kz.

«Как вы знаете, на днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», — сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Спикер подчеркнул, что экономическая интеграция — «это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов» и любые решения, принимаемые в рамках объединения, «должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС».

«Кроме того, был затронут и вопрос так называемой «разноуровневой интеграции». Действительно, сегодня два участника ЕАЭС — Россия и Беларусь — демонстрируют более высокий и тесный уровень «сближения». Это уникальный прецедент. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», — резюмировал Руслан Желдибай.

Как уже писал Minval, на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума 24 мая Токаев предложил обсудить «один деликатный момент» — наличие в рамках Евразийского экономического союза «союзного государства» в лице Беларуси и России.

«У нас есть в ЕАЭС «союзное государство», то есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен — создание государства по формуле «Две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие — одно на двоих сейчас», — отметил президент Казахстана.

При этом он подчеркнул, что есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией.

«И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему», — добавил Токаев.