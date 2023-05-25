Генерал Милли исключил победу России над Украиной

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Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по захвату Донецкой и Луганской областей являются недостижимыми. Об этом говорится в заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге.

“Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина сейчас цель захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели Украины – освободить все свои территории”, – заявил Милли.

Он уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сотен тысяч войск РФ. Поэтому достичь освобождения можно, но не в ближайшей перспективе.

По словам генерала США, битва будет продолжаться, но в определенный момент стороны придут к решениям за столом переговоров. Или же все решится на поле боя

При этом Милли подчеркнул, что до наступления одного из этих сценариев США вместе с союзниками продолжат стойко помогать Украине.