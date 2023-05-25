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Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг

Ильхам Алиев: Азербайджан является важным участником проекта Север-Юг

Азербайджан является важным участником проекта транспортного коридора Север-Юг.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Мы инициировали также создание Зангезурского коридора, который не только свяжет основную часть страны с ее Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов», – отметил глава государства, которого цитирует “Азертадж”.

Он подчеркнул, что в Азербайджане функционируют 8 международных аэропортов, два из которых – в Физули и Зангилане – на освобожденных от оккупации землях – построены за последние два года. «Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году», – добавил Президент Азербайджана.

Он сообщил, что наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых флотов в регионе с грузооборотом более 500 тысяч тонн в год.

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