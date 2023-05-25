День независимости Азербайджана впервые отметили в Израиле (фото)

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Посольство Азербайджана в Израиле провело официальное мероприятие по случаю Дня независимости в Израиле.

В мероприятии приняли участие министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, глава межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в парламенте Израиля Владимир Беляк, другие члены Кнессета, генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир и другие высокопоставленные лица.

Мероприятие началось с исполнения гимнов Азербайджана и Израиля.

Посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов, открывший мероприятие вступительной речью, отметил, что впервые с момента установления дипломатических отношений между двумя странами официальное мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана, было проведено в Израиле.

Затем, выступая от имени правительства Израиля, министр разведки Гила Гамлиэль подчеркнула, что отношения между двумя странами основаны на взаимном уважении и доверии.

Она отметила, что горда участвовать в первом мероприятии по случаю Дня независимости, организованном посольством Азербайджана, и подчеркнула, что отношения между двумя странами строятся на взаимном уважении и доверии.

Г.Гамлиэль с удовлетворением напомнила о встрече с президентом Ильхамом Алиевым в марте текущего года и отметила, что две страны совместно прилагают усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и мире.

Г.Гамлиэль отметила особую роль еврейской общины в Азербайджане в развитии отношений между двумя странами.