Кылычдароглу считает, что проект газового хаба увеличит зависимость Турции от России

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Реализация в Турции проекта газового хаба увеличит ее зависимость в энергоносителях от России с 30-40% сейчас до 70-80%.

С таким утверждением выступил единый кандидат в президенты республики от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, отвечая на вопросы YouTube-канала BaBaLa TV.

“У меня нет возражений против хороших отношений с Москвой”, – сказал Кылычдароглу, напомнив, что технологическая инфраструктура стекольной, алюминиевой, нефтехимической промышленности и других отраслей турецкой экономики была создана при поддержке России.

Однако далее он перешел к “соглашению с Россией о создании газового хаба”. “И если сейчас Турция зависима от нее в энергоносителях на 30-40%, то с реализацией проекта созданием хаба эта зависимость вырастет до 70-80%, и тогда эта зависимость будет полной”, – отметил лидер оппозиции.

В качестве альтернативы созданию газового хаба Кылычдароглу предложил поставлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. Это позволит уменьшить цену на газ, и мы это сделаем [в случае прихода к власти]”, – сказал он.