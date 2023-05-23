Лукашенко заявил, что умирать не собирается

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Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл правду о своей болезни и отметил, что умирать он не собирается. Оказалось, что у главы государства был просто аденовирус.

“Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус”, — сказал Лукашенко в ходе совещания по вопросам здравоохранения.

Он также заметил, что из-за очень плотного графика пренебрёг подобающим лечением – надо было то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, всё это накопилось. И добавил с улыбкой “Умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго”.