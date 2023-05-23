Франция предоставит Украине гарантии безопасности

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МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщает РИА Новости.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — указано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены без приглашения Украины в Североатлантический альянс.