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Франция предоставит Украине гарантии безопасности

Франция предоставит Украине гарантии безопасности

МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности совместно с партнерами по НАТО, сообщает РИА Новости.

«Франция готова заключить соглашения с Украиной с целью предоставить ей гарантии безопасности, которые помогут ей защищать себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию против нее в будущем», — указано в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые могут быть предоставлены без приглашения Украины в Североатлантический альянс.

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