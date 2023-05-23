Венгрия не хочет рассматривать вопрос о присоединении Швеции к НАТО

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Венгрия пока не готова рассматривать вопрос о присоединении Швеции к НАТО, поскольку сохраняет серьезные разногласия с этой страной, которые должны быть урегулированы до ее вступления в альянс.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Катарском экономическом форуме в Дохе, передает ТАСС.

“Политические отношения между Венгрией и Швецией сейчас очень плохие, и сначала мы должны их улучшить, чтобы не привносить конфликты в НАТО. Когда мы урегулируем разногласия между двумя странами, мы будет готовы поддержать [вступление Швеции в альянс]. Но в принципе мы выступаем в поддержку такого шага”, – сказал Орбан, отвечая на вопросы ведущего форума.