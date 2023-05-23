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В российском вузе откроют тематическую аудиторию Азербайджана

В российском вузе откроют тематическую аудиторию Азербайджана

Завтра, 24 мая, в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) откроют тематическую аудиторию Азербайджана.

Как рассказали в пресс-службе университета, аудитория № 326 стала четвёртой тематической аудиторией, оформленной в стилистике определённой страны. Она позволит окунуться в колоритную атмосферу Азербайджана – каждый студент сможет познакомиться с традициями и историей республики.

На торжественном открытии будут присутствовать не только студенты нефтяного, но и зарубежные гости – представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

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