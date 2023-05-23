Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16

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Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине американские истребители F-16.

Об этом сообщает европейская газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Алексея Резникова Юрия Сака.

«Юрий Сак … сказал, что Нидерланды могут стать первой страной, подарившей [Украине] истребители», — пишет газета.

Как рассказал представитель Министерства обороны Нидерландов Politico, в настоящее время страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года». «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил он.

У Нидерландов, пишет газета, также есть еще 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях» и «также могут быть переданы в другое место назначения». Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, 12 из 18 F-16 изначально планировалось передать частной компании, но это было отложено.