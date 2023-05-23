Новая провокация от российской «грязной лужи»: пора бы и нам взять интервью у Ахмеда Закаева

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Сегодня армянское общество напоминает болото с лягушками, куда был брошен камень. «Камнем» стало вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он выразил готовность признать Карабах азербайджанской территорией.

И хотя за последнее время Пашинян не раз в той или иной форме говорил об этом, но конкретика в его речи вызвала бурную реакцию. Зашевелившееся «армянское болото» ответило громким кваканьем не только в самой Армении и Карабахе, но и за пределами региона. Одной из первых в манере базарной торговки отреагировала на заявление Пашиняна российская пропагандистка Маргарита Симоньян, о чем Minval.az писал ранее.

Но, как известно, дурной пример заразителен. Вслед за официальной российской пропагандой в лице Симоньян за карабахской тематикой потянулись и другие СМИ, которые позиционируют себя либералами.

Вообще нынешние российские либералы, которые пытаются ввести в заблуждение общественность своей, якобы, «объективностью и непредвзятостью», на самом деле продолжают «славные» традиции своих предшественников. Сегодня они, как и отцы российской псевдодемократии (Горбачев, Старовойтова, Сахаров и другие), в карабахском вопросе неизменно занимают проармянскую позицию. Мало того, «демократические» СМИ нагло и открыто продвигают идею армянского сепаратизма, представляя широкую площадку для всякого рода отщепенцев.

Одним из таких СМИ является псевдо-либеральный российский телеканал «Дождь». После скандала в Латвии, когда телеканал был лишен лицензии со стороны Национального совета по электронным СМИ Латвии “в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку”, «Дождь» в глазах зрителей стал «грязной лужей». До этого на “Дождь” наложили штраф в 10 тысяч евро за показанную в эфире карту с Крымом в составе России, а также употребление слов “наша армия” по отношению к вооруженным силам РФ. Впрочем, явная поддержка «Дождем» российской агрессии в Украине, не помешала телеканалу отличиться провокационной выходкой в отношении Азербайджана.

Руководство телеканала в декабре прошлого года пригласило в эфир «засланного казачка» из Москвы, криминального олигарха, присвоившего себе несуществующую должность («госминистр») не существующего «арцаха» Рубена Варданяна. Который с печальными глазами, тяжело вздыхая рассказывал о «горькой судьбе блокадных арцахцев». Но дело даже не в том, о чем говорил Варданян, дело в другом: «Дождь», пригласив Варданяна, фактически выступил за продвижение идей сепаратизма.

И вот накануне «грязная лужа» вновь позвала в эфир Варданяна, на сей раз представив его в качестве «бывшего госминистра». Якобы, оппозиционный Путину канал, как и другие подручные кремлевские СМИ, засорил эфир беседой с карабахским сепаратистом.

Напомним, что и ранее российские телеканалы, телеведущие допускали провокации в отношении Баку. Так, скандально известный ведущий Владимир Соловьев летом 2022 года взял интервью у «министра иностранных дел Карабаха» Давида Бабаяна. Правда, после он принес свои извинения Азербайджану, но доверия к этой персоне как не было, так и нет.

Тогда же агентство РИА Новости публикует интервью с «госминистром Карабаха» Артаком Бегларяном. Позже интервью было удалено, но деятельность данного агентства в Азербайджане была заблокирована.

Через два дня в Москве ожидается трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России, Армении, во время которой будут обсуждены вопросы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Однако нездоровый фон, который наблюдается сегодня на российском медиапространстве, не может не беспокоить.

Создается впечатление, что Москва посредством подконтрольных ей СМИ («Дождь» не исключение) пытается вызвать у Баку некую нервозность. В то же время подобный подход Кремля повышает градус недоверия у азербайджанской стороны. Тем более что не исключено, что подобный антиазербайджанский фон будет иметь продолжение в российской среде.

Думается, что азербайджанские СМИ должны сделать соответствующие выводы, и перенять опыт российских коллег. Коли в России давно уже создан прецедент милых бесед с армянскими сепаратистами в лице «министров, госминистров», то пора бы и нам взять интервью у главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева. Во всяком случае, он имеет больше права носить эту должность, чем всякие варданяны, бабаяны, бегларяны.

Фарид Теймурханлы