Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16

93 Просмотров

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

При этом, как отметил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, поставка истребителей F-16 Украине продлится” в лучшем случае несколько месяцев”.

Отмечается, что пока администрация президента США предоставила мало деталей о плане вооружения Украины американскими истребителями, хоть и поддержала инициативу по обучению украинских пилотов.

Кендалл подчеркнул, что пройдет по меньшей мере “несколько месяцев”, прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские пилоты смогут летать на западных самолетах в большом количестве.