Главное Мир

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась.

Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

При этом, как отметил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, поставка истребителей F-16 Украине продлится” в лучшем случае несколько месяцев”.

Отмечается, что пока администрация президента США предоставила мало деталей о плане вооружения Украины американскими истребителями, хоть и поддержала инициативу по обучению украинских пилотов.

Кендалл подчеркнул, что пройдет по меньшей мере “несколько месяцев”, прежде чем Украина получит возможность эксплуатировать F-16. Необходимо проработать ряд деталей, прежде чем украинские пилоты смогут летать на западных самолетах в большом количестве.

Теги:
Из этой рубрики
Орбан: "Бедным украинцам на поле боя не победить"
Мир

Орбан: “Бедным украинцам на поле боя не победить”

2023/05/23, 14:42
Санду заявила, что Путина арестуют в случае его визита в Молдову
Мир

Санду заявила, что Путина арестуют в случае его визита в Молдову

2023/05/23, 14:07
Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией
Мир

Госдеп снова предупреждает Грузию о санкциях за авиасообщение с Россией

2023/05/23, 13:10
Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16
Мир

Нидерланды могут стать первой страной, передавшей Украине истребители F-16

2023/05/23, 12:23
Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня
Мир

Суд отложил арест Имрана Хана до 8 июня

2023/05/23, 11:45
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16
Мир

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для истребителей F-16

2023/05/23, 11:35
Глава разведки Украины анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время
Мир

Глава разведки Украины анонсировал контрнаступление ВСУ в ближайшее время

2023/05/23, 10:58
Появились кадры нападения на «Турецкий дом» в Нью-Йорке
Мир

Появились кадры нападения на «Турецкий дом» в Нью-Йорке

2023/05/23, 10:46
Госдеп США осудил вандализм в «Турецком доме» в Нью-Йорке
Мир

Госдеп США осудил вандализм в «Турецком доме» в Нью-Йорке

2023/05/23, 10:29