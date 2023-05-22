Граждане Турции проголосовали в Азербайджане на выборах президента

42 Просмотров

В Азербайджане завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции граждан, обладающих правом голосования, постоянно или временно проживающих за пределами Турции.

Голосование, которое длилось 3 дня в посольстве Турции в Баку и генеральных консульствах в Нахчыване и Гяндже, завершилось в 22:00 по местному времени, уточняет АПА.

В Баку было 9 ящиков, в Гяндже – 3, а в Нахчыване – 3, всего 15 ящиков. В здании посольства проголосовали 7417 человек, в Гяндже – 2277, в Нахчыване – 1349, в общей сложности 11 тысяч 43 избирателя.

Бюллетени были отправлены в Турцию дипломатической почтой.