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Число британских миллиардеров впервые со времен финкризиса сократилось

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В Великобритании сократилось количество миллиардеров, пишет газета Sunday Times, приводя собственный рейтинг самых богатых персон страны. Примечательно, что уменьшение показателей произошло впервые с 2007-2008 годов, когда бушевал финансовый кризис.

В составленный изданием список попал 171 миллиардер, тогда как год назад их было 177 человек. Правда, их коллективное состояние возросло на 4,5%, то есть на 30,7 млрд фунтов стерлингов, составив в общей массе 683,9 млрд фунтов стерлингов.

Рейтинг возглавила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа, бюджет которой составляет 35 млрд фунтов стерлингов. На второй позиции оказался владелец международной химической компании Ineos Джим Рэтклифф, хотя ещё в прошлом году он занимал 27 строчку. Ему принадлежит 29,7 млрд фунтов стерлингов. На третьей позиции —американский и британский предприниматель Леонид Блаватник, владеющий 28,6 млрд фунтов стерлингов.

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