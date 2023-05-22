Фрэнк Кендалл: F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева

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Предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева, заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

“Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение”, – сказал он.

По его словам, на передачу Украине этих самолетов потребуется “в лучшем случае несколько месяцев”. После передачи они будут базироваться на территории Украины.

Таким образом, министр опроверг версию о том, что самолёты, в целях безопасности, будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО. Чаще всего подразумевалась Польша.