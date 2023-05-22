Почему Грузия имеет право больше не верить Западу

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Между Тбилиси и Брюсселем нарастает если и не кризис, то во всяком случае пикировка. В столицу Грузии прибыл первый после четырехлетнего перерыва авиарейс из России. Решение о возобновлении авиасообщения приняла Москва. Самолёт авиакомпании «Азимут», прибывший из Москвы, в аэропорту Тбилиси встретили пикетом с лозунгами «Здесь вам не рады», «Знаете ли вы, что Россия — оккупант» и т.д.

Протестуют, впрочем, не только активисты в аэропорту. Напомним: решение о возобновлении авиасообщения приняла Москва чуть больше недели назад. В Тбилиси как бы не возражали. И уже очень скоро свое сожаление выразил Евросоюз. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Петер Стано, напомнив, что после начала российской «спецоперации» в Украине Евросоюз и ряд других стран запретили полеты своих авиакомпаний в Россию и над ее территорией из-за санкций, далее заявил, что решение грузинских властей вызывает беспокойство, учитывая, что Грузия — кандидат на членство в ЕС, по соглашению об ассоциации Грузии и ЕС, она должна согласовывать с союзом свои решения во внешней политике. И вообще, по словам Стано, уровень согласования в сфере внешней политики и безопасности Грузии с Евросоюзом снизился с 44% в 2022 году до 31%. «Это действительно вызывает наше беспокойство, это правда вызывает сожаление», — заключил Стано.

Более того, против возобновления авиасообщения высказалась даже президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Несмотря на несогласие жителей Грузии, Россия все-таки осуществила нежелательный рейс в Тбилиси» — написала она в соцсетях. Чем повергла в недоумение многих: все же госпожа Зурабишвили — не эксперт, не журналист и не политолог, а глава государства. Без согласия властей Грузии самолет «Азимута» просто не мог пересечь ее воздушное пространство. Так что же означают слова о «нежелательном рейсе»?

Дальше-больше. Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgia Airways за возобновление рейсов в Россию. В ответ грузинская авиакомпания объявила президента Грузии нежелательным лицом и пообещала не пускать ее на борт своих самолетов.

А это уже очень мало похоже на «торжество демократии». Но «война» национального перевозчика с президентом страны – это уже абсурд. По такому поводу — тем более. Да, в обществе могут быть разные мнения, дискуссии и т.д. Но по столь принципиальным вопросам власть должна демонстрировать единую согласованную позицию. А в Грузии президент объявляет рейс «нежелательным». Но в то же время премьер-министр Ираклий Гарибашвили непреклонен. Комментируя ситуацию с возобновлением авиасообщения с РФ, он заявил журналистам: «Для того, чтобы подчиняться политике Евросоюза, мы должны быть членами ЕС. Сегодня мы пока еще не члены Евросоюза. На это уйдут годы».

Можно, конечно, долго спорить, так ли нужны Грузии прямые авиарейсы с РФ, тем более что грузинские авиалинии летали в Россию с промежуточной посадкой в Ереване, сухопутная граница между двумя странами открыта, а Тбилиси переполнен российскими туристами и «релокантами». Тем более открытый вопрос, чего в возобновлении авиасообщения больше — практического увеличения «пассажирооборота» или политического «послания». Наконец, эксперты напоминают: решение о закрытии авиасообщения четыре года назад приняла не Грузия, а Россия. Тогда в Грузию прибыл депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, занимавший пост главы Межпарламентской ассамблеи православия, на специальном заседании парламента Грузии занял кресло спикера, что вызвало в Тбилиси волну протестов. Россия в ответ на «русофобию» закрыла авиасообщение. Теперь открыла. Формально Грузия никаких решений как бы не принимала. Но за прошедшие четыре года изменилось многое. Россия вторглась в Украину, Запад ввел против нее санкции.

И теперь нет сомнений, что дело не в возобновлении авиасообщения как таковом. Между Тбилиси и Брюсселем продолжается тихая пикировка по вопросу отношения Грузии к санкциям, наложенным на Россию. Евросоюз требует соблюдения санкций, а Грузия, кандидат в члены ЕС, поддерживать рестриктивные меры не торопится. И дело не только в «факторе Иванишвили». Во-первых, экономика Грузии слишком зависит от России, и это не изменилось ни после прихода к власти Михаила Саакашвили (в чьем правительстве пост министра экономики занимал российский олигарх Каха Бендукидзе), ни даже после «пятидневной войны» августа 2008 года. А во-вторых, и, скорее всего, «в-главных», в Тбилиси стали кандидатами в члены ЕС, но не являются членами НАТО. А здесь слишком хорошо помнят 2008 год, когда Запад в надежде на очередную «перезагрузку» предпочел не заметить нового витка российской агрессии против Грузии.

В евросоюзовском докладе Тальявини даже не стали отвечать на вопрос, кто же начал стрелять первым. «Не заметили» ни того, что накануне «вероломного нападения Грузии на спящий Цхинвал» в течение нескольких недель из этого самого Цхинвали вывозили все небоеспособное население, ни рассказов перебежчика — сержанта Глухова, что их перебросили в окрестности Цхинвали еще в мае на учения, но потом оставили, и они там все это время рыли окопы и готовились к войне…В реальности Запад ограничился миротворческой миссией Николя Саркози.

И сегодня в Тбилиси, где не забыли и вряд ли забудут, как западные союзники попросту «сдали» их в августе 2008 года, по понятным причинам осторожничают. И не торопятся исполнять «танец с саблями» перед русским медведем, понимая, что аплодисменты будут, а реальная защита —под большим вопросом. И «фактор Саркози—Тальявини» играет здесь куда большую роль, чем «фактор Иванишвили». Пусть даже звучит это не очень красиво. Особенно в переводе на европейские языки.

Нурани, обозреватель