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Россия нанесла массированный удар по Днепру (фото)

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Ночью 22 мая РФ ударила по Днепру. О последствиях очередной атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

– Над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, были и “прилеты”.

– В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

– Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Повреждены 25 частных авто и 2 автобуса.

– Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.

– В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обломки ракеты обнаружили.

– Пострадали семь человек.

– Зацепило три частных дома и девять многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

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