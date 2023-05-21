В Киеве утверждают, что Япония выделила Украине помощь на $7,6 млрд

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Совокупный объем финансовой помощи, который Токио выделил Киеву составляет $7,6 млрд.

Об этом в воскресенье сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

“Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности, в рамках председательства Японии в Группе семи. Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере $7,6 млрд, который был выделен ранее”, – говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Японию за решение принять на лечение раненых украинских военнослужащих и за дополнительную помощь в виде 100 грузовых автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины. “Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса”, – добавили в офисе президента.

Также собеседники обсудили возможность японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры. Зеленский и Кисида обсудили военную обстановку, украинскую “формулу мира” и дальнейшую помощь Киеву.