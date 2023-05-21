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Georgian Airways не пустит на борт президента Грузии

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Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways не будет пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг.

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

“Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт”, – говорится в заявлении Гаиашвили.

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