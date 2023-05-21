На ирано-пакистанской границе произошло боестолкновение, есть погибшие и раненые

106 Просмотров

По меньшей мере шестеро военнослужащих погранслужбы Ирана погибли на границе с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан, сообщает агентство Tasnim.

В ходе инцидента на границе еще два офицера погранвойск получили ранения.

В ночь на воскресенье участники неназванного террористического формирования проникли на территорию Ирана в зоне ответственности Сераванского погранполка. В результате боестолкновений радикалы вынуждены были пересечь ирано-пакистанскую границу и покинуть территорию страны. В рядах террористического формирования, как утверждает агентство, также есть потери, однако их точное число не приводится.